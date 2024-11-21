В Сызрани иностранец на пассажирском автобусе сбил мужа и жену

В Сызрани муж с женой попали под автобус на улице Выборгской. Женщине пришлось проходить длительное лечение, а у ее мужа были переломаны ребра. ДТП произошло еще в декабре 2023 года, но виновник аварии до сих пор не понес наказание. За рулем пассажирского автобуса, который сбил супругов, находился мужчина неславянской внешности.
— СК Самарской области инициировал передачу материала проверки по данному ДТП в свое производство, — прокомментировала пресс-служба СК России.
На эту ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил представить доклад о промежуточных результатах проверки и ее итогах.