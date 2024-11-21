Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сызрани иностранец на пассажирском автобусе сбил мужа и жену

Бастрыкин запросил доклад о ДТП, виновник которого не понес наказание.

Источник: Комсомольская правда

В Сызрани муж с женой попали под автобус на улице Выборгской. Женщине пришлось проходить длительное лечение, а у ее мужа были переломаны ребра. ДТП произошло еще в декабре 2023 года, но виновник аварии до сих пор не понес наказание. За рулем пассажирского автобуса, который сбил супругов, находился мужчина неславянской внешности.

— СК Самарской области инициировал передачу материала проверки по данному ДТП в свое производство, — прокомментировала пресс-служба СК России.

На эту ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил представить доклад о промежуточных результатах проверки и ее итогах.