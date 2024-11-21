Дептранс о ДТП с автобусом в Самаре: Водитель не справился с управлением при гололедице

По данным сотрудников Госавтоинспекции, за рулем автобуса находился 55-летний мужчина. Он ехал со стороны Мехзавода в направлении Управленческого. В пути автобус занесло, и он врезался во встречный грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадали три человека: два пассажира городского транспорта (получили порезы от стекла) и 36-летний водитель фургона. Ранее в дептрансе сообщили, что пострадавшим предоставят страховые выплаты. Проверки по факту случившегося проводят прокуратура и СК.