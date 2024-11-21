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Дептранс о ДТП с автобусом в Самаре: Водитель не справился с управлением при гололедице

В дептрансе Самары назвали предварительную причину ДТП с участием автобуса и фургона на Красноглинском шоссе.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Названа предварительная причина ДТП с участием общественного транспорта, которое произошло утром 20 ноября 2024 года на Красноглинском шоссе в Самаре. Там автобус № 1 с 40 пассажирами врезался в фургон и скатился в кювет. Пострадали три человека.

«Предварительная причина ДТП — водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололедицы», — сообщили в департаменте транспорта Самары.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, за рулем автобуса находился 55-летний мужчина. Он ехал со стороны Мехзавода в направлении Управленческого. В пути автобус занесло, и он врезался во встречный грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадали три человека: два пассажира городского транспорта (получили порезы от стекла) и 36-летний водитель фургона. Ранее в дептрансе сообщили, что пострадавшим предоставят страховые выплаты. Проверки по факту случившегося проводят прокуратура и СК.