Стали известны подробности гибели 17-летнего студента в аудитории одного из вузов Краснодара

«Трагедия произошла во время второй пары. Юноша просто сел за компьютер, и ему внезапно стало плохо — он посинел и упал. До приезда “скорой” ему оказали первую доврачебную помощь, но, к сожалению, даже реанимационная бригада не смогла помочь», — цитирует слова Наталии Асановой «Кубань Сегодня».