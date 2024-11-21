Стали известны подробности гибели 17-летнего студента в аудитории одного из вузов Краснодара

Ректор Краснодарского кооперативного института Наталия Асанова прокомментировала гибель 17-летнего студента в стенах вуза, произошедшую несколько дней назад. Юноша в аудитории внезапно упал и скончался, несмотря на реанимационные действия.
«Трагедия произошла во время второй пары. Юноша просто сел за компьютер, и ему внезапно стало плохо — он посинел и упал. До приезда “скорой” ему оказали первую доврачебную помощь, но, к сожалению, даже реанимационная бригада не смогла помочь», — цитирует слова Наталии Асановой «Кубань Сегодня».
По социальным сетям разошлись неподтвержденные ничем предположения о случившемся. В краевой прокуратуре сообщили, что с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По словам ректора, юноша был коммуникабельным, хорошо ладил с одногруппниками, ответственно относился к учебе.
Родители юноши, прибывшие к месту происшествия, подтвердили, что сын никогда не употреблял запрещенные вещества. «Ничто не предвещало беды. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования родным и близким», — сказала Наталия Асанова.