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Роспотребнадзор проверит омскую школу, где дети ловят мышей

В санузле проломлены двери.

Источник: Freepik

Управлением Роспотребнадзора по Омской области начата проверка после того, как омичи пожаловались на мышей, которые бегают в школе № 99.

Родители учащихся рассказали, что школьники ловят мышей, а в санузле осыпалась плитка и проломлены двери. При выявлении нарушений санитарного законодательства будут приняты меры, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее мы сообщали, что жители дома номер 14 по улице 70 лет Октября разместили в социальных сетях пост с жалобами на нашествие мышей. По словам автора поста, мыши свободно передвигаются по всей квартире. Он также отметил, что обращения в ЖКХ не приносит результата. Там отвечают, что в подвале «стоит отрава».

ЖКХ