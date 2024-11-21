Роспотребнадзор проверит омскую школу, где дети ловят мышей

Ранее мы сообщали, что жители дома номер 14 по улице 70 лет Октября разместили в социальных сетях пост с жалобами на нашествие мышей. По словам автора поста, мыши свободно передвигаются по всей квартире. Он также отметил, что обращения в ЖКХ не приносит результата. Там отвечают, что в подвале «стоит отрава».