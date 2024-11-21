Роспотребнадзор проверит омскую школу, где дети ловят мышей

Управлением Роспотребнадзора по Омской области начата проверка после того, как омичи пожаловались на мышей, которые бегают в школе № 99.
Родители учащихся рассказали, что школьники ловят мышей, а в санузле осыпалась плитка и проломлены двери. При выявлении нарушений санитарного законодательства будут приняты меры, отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее мы сообщали, что жители дома номер 14 по улице 70 лет Октября разместили в социальных сетях пост с жалобами на нашествие мышей. По словам автора поста, мыши свободно передвигаются по всей квартире. Он также отметил, что обращения в ЖКХ не приносит результата. Там отвечают, что в подвале «стоит отрава».