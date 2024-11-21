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Тигр убил мужчину в Хабаровском крае

Проводится процессуальная проверка.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае проводится проверка после нападения тигра на мужчину в тайге. Пострадавший получил смертельные травмы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

20 ноября в районе имени Лазо тигр напал на мужчину. Он оказался в тайге, где на него набросился хищник. От полученных травм мужчина скончался.

«Следователи выясняют детали происшествия. Проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств. Планируется проведение необходимых экспертиз», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Специалисты также оценят условия, при которых произошла встреча человека с тигром. Проверка продолжается.

несчастный случай