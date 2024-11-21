Жителя Прикамья отправили в колонию за призывы к терроризму

Приговором военного суда подсудимый обвиняемый был признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием ресурсов в интернете, сроком на четыре года. Приговор вступил в законную силу.