Жителя Прикамья отправили в колонию за призывы к терроризму

Ранее сотрудники краевого УФСБ установили, что житель Прикамья, являющийся сторонником международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», разместил в соцсетях материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность. По этому факту следователи УФСБ возбудили уголовное дело.
Приговором военного суда подсудимый обвиняемый был признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием ресурсов в интернете, сроком на четыре года. Приговор вступил в законную силу.