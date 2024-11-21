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Жителя Прикамья отправили в колонию за призывы к терроризму

Центральный военный суд в Екатеринбурге признал виновным жителя Перми в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности и назначил ему наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Источник: AP 2024

Ранее сотрудники краевого УФСБ установили, что житель Прикамья, являющийся сторонником международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», разместил в соцсетях материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность. По этому факту следователи УФСБ возбудили уголовное дело.

Приговором военного суда подсудимый обвиняемый был признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием ресурсов в интернете, сроком на четыре года. Приговор вступил в законную силу.