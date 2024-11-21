17-летняя студентка пострадала в ДТП в Братске

Как выяснили сотрудники полиции, 19-летний водитель легковушки не имеет водительских прав, а также в этом году молодой человек уже три раза был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»).