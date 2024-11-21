17-летняя студентка пострадала в ДТП в Братске

Инцидент произошел вечером 20-го ноября в жилом районе Южный Падун на 233-м км федеральной трассы «Вилюй». 48-летний водитель, управляя автомобилем Hino Ranger, столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате случившегося 17-летняя пассажирка отечественного седана получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение. Остальные участники аварии не пострадали.
Как выяснили сотрудники полиции, 19-летний водитель легковушки не имеет водительских прав, а также в этом году молодой человек уже три раза был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»).
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.
Полицейские призывают свидетелей и очевидцев данного происшествия позвонить по телефонам: 8−914−008−17−28, 44−22−49 либо обратиться по адресу: г. Братск, ул. Пихтовая, д. 36, каб. 14.