Более 3,3 млн рублей похитила у краснодарских бизнесменов аферистка

По версии следствия, подозреваемая разместила в интернете объявление о возможности инвестирования в закупку и перепродажу оборудования для косметологических салонов. На её предложение откликнулись два предпринимателя из Краснодара, которые передали ей в общей сложности более 3,3 миллиона рублей. Однако обещанной прибыли потерпевшие не получили, а подозреваемая перестала выходить на связь.