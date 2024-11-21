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Более 3,3 млн рублей похитила у краснодарских бизнесменов аферистка

47-летняя женщина, приехавшая из Казани, предложила двум предпринимателям инвестировать в закупку и перепродажу оборудования для косметологических салонов. Сотрудники полиции Краснодара задержали подозреваемую в крупном мошенничестве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Прикубанского округа УМВД России по городу Краснодару, была установлена причастность женщины к мошенническим действиям.

По версии следствия, подозреваемая разместила в интернете объявление о возможности инвестирования в закупку и перепродажу оборудования для косметологических салонов. На её предложение откликнулись два предпринимателя из Краснодара, которые передали ей в общей сложности более 3,3 миллиона рублей. Однако обещанной прибыли потерпевшие не получили, а подозреваемая перестала выходить на связь.

Было установлено, что полученные деньги она потратила на личные нужды.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное инкриминируемой статьёй, — лишение свободы на срок до десяти лет, уточнили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.