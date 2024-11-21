В Шахтах при пожаре в частном доме погибла 60-летняя женщина

В Шахтах во время пожара в частном доме погибла 60-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла на улице Пограничной.
Женщина перед сном затопила печь. Из-за перекала произошел пожар. Огонь буквально за несколько минут перекинулся на вещи и кровлю постройки. Соседи заметили полыхающий дом и вызвали пожарных. Прибывшие на место ЧП спасатели потушили огонь на 30 квадратных метрах. Когда они осматривали сгоревшее помещение, то обнаружили тело пенсионерки.
— Пожарного извещателя в доме не было. Разбудить женщину было некому, — уточнили в ведомстве.
На месте тушения работали восемь пожарных и две спецмашины.
Напомним, в Ростовской области произошел пожар после падения беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.