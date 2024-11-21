Актёр из «Глухаря» два дня пытался снять 5,8 млн рублей для мошенников

И с третьей попытки таки лишил себя всех денег.
Сначала преступники позвонили от лица Почты России (это их новая схема) и сообщили о заказном письме, которое надо получить в электронном или бумажном виде. А для «подтверждения» личности — назвать код из смс. Так мошенники взломали госуслуги, но Трифилов вовремя среагировал и поменял пароль в МФЦ. На следующий день трубку взяла жена — развода не вышло. Потом сам актёр — и снова не получилось.
Спустя три дня опять звонок, но уже из «ФСБ». Связи с Украиной, взлом банка, донаты ВСУ и уголовное дело. Решение: перевод денег на «безопасный счёт». Артист поверил. Пошёл в банк, но там его узнали и спасли от мошенников. На следующий день — в другое отделение, где опять не дали снять деньги. И лишь в третьей точке деньги всё-таки выдали. Потом счета в других банках по мелочи (там тоже отговаривали) и вот Трефилов отдаёт деньги в руки «сотруднику ФСБ». Итого: минус 5 млн 770 тысяч рублей и заявление в полицию.