Трентон
+11°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актёр из «Глухаря» два дня пытался снять 5,8 млн рублей для мошенников

Актёр из «Глухаря» Николай Трифилов два дня подряд пытался снять 5,8 млн рублей для мошенников. Его останавливали сотрудники банков, но Трифилов был упорен.

Источник: Телеграм-канал Mash

И с третьей попытки таки лишил себя всех денег.

Сначала преступники позвонили от лица Почты России (это их новая схема) и сообщили о заказном письме, которое надо получить в электронном или бумажном виде. А для «подтверждения» личности — назвать код из смс. Так мошенники взломали госуслуги, но Трифилов вовремя среагировал и поменял пароль в МФЦ. На следующий день трубку взяла жена — развода не вышло. Потом сам актёр — и снова не получилось.

Спустя три дня опять звонок, но уже из «ФСБ». Связи с Украиной, взлом банка, донаты ВСУ и уголовное дело. Решение: перевод денег на «безопасный счёт». Артист поверил. Пошёл в банк, но там его узнали и спасли от мошенников. На следующий день — в другое отделение, где опять не дали снять деньги. И лишь в третьей точке деньги всё-таки выдали. Потом счета в других банках по мелочи (там тоже отговаривали) и вот Трефилов отдаёт деньги в руки «сотруднику ФСБ». Итого: минус 5 млн 770 тысяч рублей и заявление в полицию.

кино