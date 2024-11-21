Мать из Новосибирска отправится в колонию за жестокое обращение с дочерью

Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу матери, ранее осуждённой за истязание собственной дочери. Решение Октябрьского районного суда, приговорившего женщину к трём годам лишения свободы в колонии общего режима, вступило в законную силу, сообщают на сайте «АиФ — Новосибирск».
Следствие установило, что в течение длительного времени женщина систематически издевалась над своей десятилетней дочерью, применяя физическое насилие, в том числе принуждая ребёнка к длительному стоянию на коленях на горохе. Кроме того, женщина неоднократно угрожала девочке расправой. Показания потерпевшей, подтверждённые медицинскими заключениями и свидетельскими показаниями, стали основой для обвинительного приговора.
Обвиняемая свою вину отрицала, заявляя о ложных показаниях дочери и свекрови. Однако суд посчитал представленные ею доводы недостаточными для опровержения обвинения. Решение апелляционной инстанции оставляет приговор без изменений, и осуждённая в ближайшее время будет направлена в колонию для отбывания наказания.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в НСО вступил в силу запрет на ночную продажу алкоголя в жилых домах.