Мать из Новосибирска отправится в колонию за жестокое обращение с дочерью

Следствие установило, что в течение длительного времени женщина систематически издевалась над своей десятилетней дочерью, применяя физическое насилие, в том числе принуждая ребёнка к длительному стоянию на коленях на горохе. Кроме того, женщина неоднократно угрожала девочке расправой. Показания потерпевшей, подтверждённые медицинскими заключениями и свидетельскими показаниями, стали основой для обвинительного приговора.