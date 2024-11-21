Свердловчанину грозит 15 лет за убийство на свадьбе

В свердловском городе Первоуральске прокуратура утвердила обвинительное заключениепо уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, который причинил смертельные травмы мужчине на свадьбе своей сестры. Инцидент случился в июне 2024 года в поселке Билимбай.
«Из-за ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина нанес сожителю матери своей девушки удар кулаком в область головы и передней поверхности верхней трети шеи», — рассказали в региональной прокуратуре.
Пострадавший скончался на месте.
Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В скором времени уголовное дело рассмотрит Первоуральский городской суд.