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Свердловчанину грозит 15 лет за убийство на свадьбе

25-лений мужчина нанес смертельные травмы сожителю матери своей девушки.

В свердловском городе Первоуральске прокуратура утвердила обвинительное заключениепо уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, который причинил смертельные травмы мужчине на свадьбе своей сестры. Инцидент случился в июне 2024 года в поселке Билимбай.

«Из-за ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина нанес сожителю матери своей девушки удар кулаком в область головы и передней поверхности верхней трети шеи», — рассказали в региональной прокуратуре.

Пострадавший скончался на месте.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В скором времени уголовное дело рассмотрит Первоуральский городской суд.