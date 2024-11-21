Свердловчанину грозит 15 лет за убийство на свадьбе

В свердловском городе Первоуральске прокуратура утвердила обвинительное заключениепо уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, который причинил смертельные травмы мужчине на свадьбе своей сестры. Инцидент случился в июне 2024 года в поселке Билимбай.