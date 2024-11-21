МЧС РФ эвакуирует из Ливана 60 граждан России и Беларуси

Отмечается, что группа из 60 граждан России и Беларуси вылетает из Бейрута на родину самолетом МЧС РФ, который доставил гуманитарный груз ливанским жителям, пострадавшим от израильской агрессии.



«Осуществлен спецрейс МЧС России по доставке гуманитарной помощи Ливанской Республике. На обратном пути будет вывезена группа из 40 граждан России и 20 граждан Беларуси, которые оказались в сложной жизненной ситуации и пострадали от военных действий», — уточнил Демиров.