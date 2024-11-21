Отмечается, что группа из 60 граждан России и Беларуси вылетает из Бейрута на родину самолетом МЧС РФ, который доставил гуманитарный груз ливанским жителям, пострадавшим от израильской агрессии.
«Осуществлен спецрейс МЧС России по доставке гуманитарной помощи Ливанской Республике. На обратном пути будет вывезена группа из 40 граждан России и 20 граждан Беларуси, которые оказались в сложной жизненной ситуации и пострадали от военных действий», — уточнил Демиров.
МЧС РФ эвакуирует из Ливана 60 граждан России и Беларуси
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС РФ спецбортом вывезет из Ливана граждан России и Беларуси. Об этом сообщил ТАСС руководитель консульского отдела при посольстве РФ Олег Демиров.
Отмечается, что группа из 60 граждан России и Беларуси вылетает из Бейрута на родину самолетом МЧС РФ, который доставил гуманитарный груз ливанским жителям, пострадавшим от израильской агрессии.