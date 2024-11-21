Ночной пожар произошел в башкирском селе Нижние Ташлы

Сегодня ночью, 21 ноября, в Шаранском районе Башкирии произошел пожар. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент случился в селе Нижние Ташлы. На место ЧП были направлены огнеборцы Госкомитета по ЧС и МЧС. К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Причина пожара в настоящее время устанавливается.
— Не курите в помещениях и не бросайте непотушенные окурки. Не оставляйте без присмотра электрические приборы. Не оставляйте нетрезвых домочадцев без контроля и тем более не доверяйте им присмотр за малолетними детьми. Установите в своем доме пожарный извещатель, — призвали в ГК ЧС.
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