Ночной пожар произошел в башкирском селе Нижние Ташлы

— Не курите в помещениях и не бросайте непотушенные окурки. Не оставляйте без присмотра электрические приборы. Не оставляйте нетрезвых домочадцев без контроля и тем более не доверяйте им присмотр за малолетними детьми. Установите в своем доме пожарный извещатель, — призвали в ГК ЧС.