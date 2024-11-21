Бывший директор воронежской компании убит в Новосибирской области

Тело Пермякова было найдено 18 ноября недалеко от трассы «Кемерово-Новосибирск». Подробности расследования не разглашаются, однако, по информации СМИ, рассматривается версия любовного треугольника с участием бывшей коллеги Пермякова и её мужа, сотрудника полиции. После увольнения из воронежской компании Пермяков переехал в Сибирь.