Бывший директор воронежской компании убит в Новосибирской области

В Новосибирской области обнаружено тело 43-летнего Максима Пермякова, бывшего директора воронежского АО «Лискимонтажконструкция», сообщили представители кузбасского СКР.
По факту убийства задержаны два жителя Лисок.
Тело Пермякова было найдено 18 ноября недалеко от трассы «Кемерово-Новосибирск». Подробности расследования не разглашаются, однако, по информации СМИ, рассматривается версия любовного треугольника с участием бывшей коллеги Пермякова и её мужа, сотрудника полиции. После увольнения из воронежской компании Пермяков переехал в Сибирь.
АО «Лискимонтажконструкция» выразило соболезнования родным и близким погибшего и сообщило о предоставлении материальной помощи его семье. У Пермякова остались жена и трое детей. Похороны пройдут в Еманжелинске (Челябинская область).