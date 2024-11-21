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Бывший директор воронежской компании убит в Новосибирской области

Речь о Максиме Пермякове.

Источник: Предоставлено пресс-службой

В Новосибирской области обнаружено тело 43-летнего Максима Пермякова, бывшего директора воронежского АО «Лискимонтажконструкция», сообщили представители кузбасского СКР.

По факту убийства задержаны два жителя Лисок.

Тело Пермякова было найдено 18 ноября недалеко от трассы «Кемерово-Новосибирск». Подробности расследования не разглашаются, однако, по информации СМИ, рассматривается версия любовного треугольника с участием бывшей коллеги Пермякова и её мужа, сотрудника полиции. После увольнения из воронежской компании Пермяков переехал в Сибирь.

АО «Лискимонтажконструкция» выразило соболезнования родным и близким погибшего и сообщило о предоставлении материальной помощи его семье. У Пермякова остались жена и трое детей. Похороны пройдут в Еманжелинске (Челябинская область).