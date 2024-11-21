На жителя Сарова завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ и экстремизм

На жителя Сарова завели уголовное дело за дискредитацию российской армии и участие в деятельности запрещённой организации. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Было установлено, что 26-летний мужчина с сентября 2023 года по март 2024 года портил баннеры о призыве прохождения службы в зоне СВО. Информационный постер находился на одном из домов по улице Музрукова в Сарове. Общая сумма материального ущерба составила 90 тысяч рублей.
— Также установлена причастность ранее не судимого злоумышленника к распространению информационных материалов экстремистского характера в социальных сетях и путем размещения листовок на одном из торговых центров города Саров, — рассказали в ведомстве.
Злоумышленник был задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений. Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Известно, что обвиняемый уже возместил ущерб организации, которая изготавливала и размещала баннеры.
Теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что в Нижнем Новгороде силовики задержали двух 18-летних парней, подозреваемых в дискредитации вооруженных сил России. Поводом для задержания стал видеоролик, размещенный в YouTube.