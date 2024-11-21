На жителя Сарова завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ и экстремизм

Было установлено, что 26-летний мужчина с сентября 2023 года по март 2024 года портил баннеры о призыве прохождения службы в зоне СВО. Информационный постер находился на одном из домов по улице Музрукова в Сарове. Общая сумма материального ущерба составила 90 тысяч рублей.