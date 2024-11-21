В Хабаровском крае собака научилась лазить по деревьям

Курьёзный случай произошёл в тайге недалеко от труднодоступной метеостанции на реке Сукпай в районе имени Лазо Хабаровского края. Там мужчины пришли на помощь собаке, которая каким-то непостижимым образом оказалась почти на самой макушке дерева. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на официальный Телеграм-канал телеканала «Губерния».