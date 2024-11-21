В Хабаровском крае собака научилась лазить по деревьям

Курьёзный случай произошёл в тайге недалеко от труднодоступной метеостанции на реке Сукпай в районе имени Лазо Хабаровского края. Там мужчины пришли на помощь собаке, которая каким-то непостижимым образом оказалась почти на самой макушке дерева. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на официальный Телеграм-канал телеканала «Губерния».
На любительском видео видно и слышно, что собака по кличке Альфа забралась на ёлку очень высоко. А вот спуститься она не может. Пёс жалобно скулил.
— Вот дурында! Опять на дерево залезла, — комментирует за кадром один из участников операции по спасению домашнего питомца. — А вон выше соболь висит.
За собакой второму сотруднику метеостанции пришлось лезть на дерево и аккуратно спускать её на землю. Судя по комментариям авторов ролика, это не первый случай, когда им приходится вот так спасать Альфу.
Скорее всего, собака научилась залезать на деревья в охотничьем азарте в попытках поймать соболя или другого какого-то зверя.
Этот навык поможет псу и в случае, если рядом вдруг окажется тигр. Полосатые кошки тоже, конечно, умеют лазить по деревьям. Но густые и тонкие ветви ели или пихты вряд ли позволят крупному хищнику достать с высоты шуструю собаку-верхолаза.