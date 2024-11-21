Пассажир попытался открыть дверь самолета в полете и был связан скотчем попутчиками

По данным источника, инцидент произошел во вторник, 19 ноября, на рейсе из Милуоки в Даллас, США. В отчете Департамента общественной безопасности международного аэропорта Даллас Форт-Уэрт говорится, что гражданин Канады подошел к бортпроводнице, попросил ее открыть дверь лайнера и очень разволновался, когда получил отказ. Затем он ударил ее и попытался прорваться к двери, чтобы покинуть воздушное судно.