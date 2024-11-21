Пьяный отец зарезал 33-летнего сына, который вступился за мать в Барановичах

В Барановичах произошел конфликт, в результате которого отец нанес смертельные раны сыну, пишет nashkraj.by.
Инна Прохор, старший следователь Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета, рассказала, что произошло в тот день.
62-летний горожанин пил спиртное на кухне. Его жена в этот момент занималась домашними делами. Между ними произошел конфликт.
В это время их 33-летний сын спал в соседней комнате. Он услышал крики и вышел на кухню. Сын сделал несколько замечаний отцу, попросив не обращаться так грубо с матерью.
И тогда конфликт вспыхнул между мужчинами. Отец схватил нож со стола и нанес три удара сыну. Раны оказались смертельными.
Подозреваемого задержали.