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Пьяный отец зарезал 33-летнего сына, который вступился за мать в Барановичах

Отец ударил ножом сына, который вступился за мать в Барановичах.

В Барановичах произошел конфликт, в результате которого отец нанес смертельные раны сыну, пишет nashkraj.by.

Инна Прохор, старший следователь Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета, рассказала, что произошло в тот день.

62-летний горожанин пил спиртное на кухне. Его жена в этот момент занималась домашними делами. Между ними произошел конфликт.

В это время их 33-летний сын спал в соседней комнате. Он услышал крики и вышел на кухню. Сын сделал несколько замечаний отцу, попросив не обращаться так грубо с матерью.

И тогда конфликт вспыхнул между мужчинами. Отец схватил нож со стола и нанес три удара сыну. Раны оказались смертельными.

Подозреваемого задержали.