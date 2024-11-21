В Шкловском районе пожар уничтожил 140 рулонов соломы

Днем 20 ноября спасателям поступило сообщение от местных жителей о загорании соломы на поле возле деревни Большое Заречье. К моменту прибытия работников МЧС происходило горение тюков соломы на открытой площадке.



Солома укоса 2024 года, хранилась в рулонах, сложенных в скирду. Принадлежит ЗАО «Большие Словени».



В результате пожара уничтожено 140 рулонов соломы. Материальный ущерб и причина пожара устанавливается.