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В Шкловском районе пожар уничтожил 140 рулонов соломы

21 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе пожар уничтожил 140 рулонов соломы. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Днем 20 ноября спасателям поступило сообщение от местных жителей о загорании соломы на поле возле деревни Большое Заречье. К моменту прибытия работников МЧС происходило горение тюков соломы на открытой площадке.

Солома укоса 2024 года, хранилась в рулонах, сложенных в скирду. Принадлежит ЗАО «Большие Словени».

В результате пожара уничтожено 140 рулонов соломы. Материальный ущерб и причина пожара устанавливается.

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