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В Новороссийске в школе обрушился потолок

В Новороссийске в школе обрушился потолок, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Обрушение произошло на входе в учреждение — на козырьке входа отслоилась штукатурка. В настоящее время администрация школы совместно с городскими службами решают вопрос о восстановлении разрушенного крыльца.

Временно детей пускают на занятия через второй вход. Крыльцо с обрушенным потолком огородили. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин заинтересовался содержанием кубанской школы 1960 года постройки. В социальных сетях пользователи утверждают, что здание не ремонтировали 60 лет.

ЖКХ