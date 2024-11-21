В Новороссийске в школе обрушился потолок

Обрушение произошло на входе в учреждение — на козырьке входа отслоилась штукатурка. В настоящее время администрация школы совместно с городскими службами решают вопрос о восстановлении разрушенного крыльца.
Временно детей пускают на занятия через второй вход. Крыльцо с обрушенным потолком огородили. В результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее мы сообщали, что Бастрыкин заинтересовался содержанием кубанской школы 1960 года постройки. В социальных сетях пользователи утверждают, что здание не ремонтировали 60 лет.