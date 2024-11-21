В Краснодаре возбудили уголовные дела на родителей ребенка-инвалида. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края.
Выяснилось, что семья воспитывает четырех детей: мальчиков девяти, четырех и двух лет, а также семилетнюю девочку, являющуюся инвалидом. После проверки оказалось, что они проживают в неблагоприятных условиях.
Сотрудники прокуратуры установили, что в доме антисанитария, у девочки-инвалида нет средств для реабилитации, необходимого лечения и она не проходит программу оздоровления. Отмечается, что отец и мать отказываются выполнять свои обязанности по уходу.
Оба родителя не имеют официальной работы и живут на пособия.
Ранее мы писали, мать брошенной в Краснодаре девочки-инвалида объяснила свой поступок. Женщина рассказала, что бывший муж лишил ее единственного жилья. Она не может работать из-за состояния ребенка и живет только на пособия.