Прокляла зятя на смерть, а погибла сама: Под Ростовом осудили мужчину, забившего надоевшую тещу

Как выяснится во время следствия, Светлана дважды была замужем. От первого брака у нее — взрослая дочь. Однако с ее отцом у женщины не сложилось, пара быстро развелась. А вот брак с Михаилом оказался удачным. Супруги жили в двухэтажном доме. Дочь выросла и переехала к супругу. Все складывалось относительно благополучно, но был нюанс.