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Прокляла зятя на смерть, а погибла сама: Под Ростовом осудили мужчину, забившего надоевшую тещу

Под Ростовом мужчина 26 раз ударил тещу, с которой прожил в одном доме 13 лет.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области осудили 51-летнего мужчину, набросившегося на свою пожилую родственницу. В итоге после побоев женщина умерла. А нападавшего отправили в колонию.

На мужчину завели уголовное дело по тяжкой статье Иван МАКЕЕВ.

«БАБУШКА НИ С КЕМ НЕ МОГЛА УЖИТЬСЯ».

Как выяснится во время следствия, Светлана дважды была замужем. От первого брака у нее — взрослая дочь. Однако с ее отцом у женщины не сложилось, пара быстро развелась. А вот брак с Михаилом оказался удачным. Супруги жили в двухэтажном доме. Дочь выросла и переехала к супругу. Все складывалось относительно благополучно, но был нюанс.

В коттедже вместе с ними жила теща. 73-летняя женщина, по словам родных, имела сложный характер.

— Бабушка ни с кем не могла ужиться, — скажет потом в зале суда ее внучка.

То, что у пенсионерки был непростой нрав, подтвердит и родная дочь.

— Но самые большие сложности в общении возникали у мамы с зятем, — вспоминала Светлана.

С ее слов, все 13 лет совместной жизни пенсионерка то и дело старалась уколоть Михаила. И однажды, как скажет сам мужчина, у него «сорвало планку».

Пострадавшая умерла в больнице Юлия ПЫХАЛОВА.

«ДА КОГДА ТЫ УЖЕ СДОХНЕШЬ?!».

— В тот выходной день мы гуляли в парке всей семьей. Я, жена и ее дочка. Поболтали, выпили и разошлись по домам.

Уже перед сном Михаил опять налил себе алкоголь.

— И тут в кухню зашла теща. Она мне сказала: «Опять пьешь? Да когда ты уже сдохнешь?». Всю жизнь я себя сдерживал, а в этот момент не смог.

Мужчина накинулся с кулаками на пожилую тещу: бил по голове и телу. В общей сложности нанес не меньше 26 ударов. В этот момент Светлана находилась в своей спальне на втором этаже. Она слышала, что внизу что-то происходит.

— С лестницы посмотрела вниз и поняла: муж избивает мать. Спускаться побоялась и написала дочке: «Вызови полицию и приезжай сюда. Бабушку убивают».

Обвиняемого приговорили к реальному лишению свободы Игорь БУЛАТОВ.

БОЛЬШЕ ШЕСТИ ЛЕТ КОЛОНИИ.

Уже минут через десять в доме были и оперативники, и скорая, и внучка избитой женщины. На тот момент пенсионерка была еще жива.

— Бабушка лежала на полу и тяжело дышала. Говорить она уже не могла, — скажет уже на судебном заседании внучка.

Избитую отвезли в больницу. Сохранить пациентке жизнь врачи не сумели. Женщина скончалась в реанимации.

Как следует из информации, опубликованной на сайте суда Таганрога, в отношении Михаила возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

В суде Михаила признали виновным. Его приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.