Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о мошенничестве на 11 млн завели на управляющую компанию в Иркутске

Жители платили за ЖКХ, а компания не переводила деньги поставщикам услуг.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске завели уголовное дело на управляющую компанию из Ленинского округа. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, жители платили за ЖКХ, проведение работ и другие услуги, но с декабря 2020 года по 2024 компания не переводила деньги поставщикам.

— Проверка прокуратуры показала, что собранные средства не переводились на счета поставщиков коммунальных услуг, а расходовались на иные цели. В результате энергетической и иным ресурсоснабжающим организациям причинен ущерб на сумму более 11 млн рублей, — поделились в ведомстве.

Собранную за время проверки информацию надзорный орган передал в Следком. Там, решили завести уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Теперь за движением расследования следят в прокуратуре.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на улице Байкальской пять машин попали в ДТП.