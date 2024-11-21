Дело о мошенничестве на 11 млн завели на управляющую компанию в Иркутске

В Иркутске завели уголовное дело на управляющую компанию из Ленинского округа. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, жители платили за ЖКХ, проведение работ и другие услуги, но с декабря 2020 года по 2024 компания не переводила деньги поставщикам.
— Проверка прокуратуры показала, что собранные средства не переводились на счета поставщиков коммунальных услуг, а расходовались на иные цели. В результате энергетической и иным ресурсоснабжающим организациям причинен ущерб на сумму более 11 млн рублей, — поделились в ведомстве.
Собранную за время проверки информацию надзорный орган передал в Следком. Там, решили завести уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Теперь за движением расследования следят в прокуратуре.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на улице Байкальской пять машин попали в ДТП.