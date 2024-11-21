Дело о мошенничестве на 11 млн завели на управляющую компанию в Иркутске

В Иркутске завели уголовное дело на управляющую компанию из Ленинского округа. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, жители платили за ЖКХ, проведение работ и другие услуги, но с декабря 2020 года по 2024 компания не переводила деньги поставщикам.