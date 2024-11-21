В Бодайбинском районе ищут тело пассажирки затонувшей машины

К слову, ранее специалисты МЧС предупредили о том, что из-за теплой осени процесс ледостава на водоёмах Иркутской области значительно затянулся. А поскольку впереди у нас (если прогноз синоптиков точен) ещё и тёплый декабрь, когда начнут функционировать зимники — неизвестно. Но последний факт — вовсе не повод пытаться выезжать и даже выходить на тонкий лёд.