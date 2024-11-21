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В Бодайбинском районе ищут тело пассажирки затонувшей машины

В Бодайбинском районе продолжаются поиски тела погибшей женщины — пассажирки затонувшего ночью 17-го ноября автомобиля, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Напомним, водитель «Тойоты Премио», нарушив запрет выезда на неокрепший лёд, решил сократить путь. Машина успела отъехать от берега всего на 20 метров. После чего в считанные минуты ушла под воду. Спаслись двое — сам водитель и мужчина-пассажир. 31-летняя женщина не смогла выбраться из салона авто.

— На месте работают 6 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Обследовали 750 квадратов. Тело погибшей не обнаружили, — написано в Telegram-канале МЧС.

По данным спасателей, толщина льда в месте провала составляет всего-то около 10 сантиметров, глубина — около шести метров.

Следком по Иркутской области проводит процессуальную проверку обстоятельств произошедшего в рамках уголовной статьи о причинении смерти по неосторожности.

К слову, ранее специалисты МЧС предупредили о том, что из-за теплой осени процесс ледостава на водоёмах Иркутской области значительно затянулся. А поскольку впереди у нас (если прогноз синоптиков точен) ещё и тёплый декабрь, когда начнут функционировать зимники — неизвестно. Но последний факт — вовсе не повод пытаться выезжать и даже выходить на тонкий лёд.

несчастный случай