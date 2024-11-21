В Бодайбинском районе ищут тело пассажирки затонувшей машины

Напомним, водитель «Тойоты Премио», нарушив запрет выезда на неокрепший лёд, решил сократить путь. Машина успела отъехать от берега всего на 20 метров. После чего в считанные минуты ушла под воду. Спаслись двое — сам водитель и мужчина-пассажир. 31-летняя женщина не смогла выбраться из салона авто.
— На месте работают 6 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Обследовали 750 квадратов. Тело погибшей не обнаружили, — написано в Telegram-канале МЧС.
По данным спасателей, толщина льда в месте провала составляет всего-то около 10 сантиметров, глубина — около шести метров.
Следком по Иркутской области проводит процессуальную проверку обстоятельств произошедшего в рамках уголовной статьи о причинении смерти по неосторожности.
К слову, ранее специалисты МЧС предупредили о том, что из-за теплой осени процесс ледостава на водоёмах Иркутской области значительно затянулся. А поскольку впереди у нас (если прогноз синоптиков точен) ещё и тёплый декабрь, когда начнут функционировать зимники — неизвестно. Но последний факт — вовсе не повод пытаться выезжать и даже выходить на тонкий лёд.