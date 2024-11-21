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В Тольятти легковушка врезалась в троллейбус с пассажирами

ДТП с двумя машинами и троллейбусом произошло в Тольятти 20 ноября.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти троллейбус с пассажирами угодил в аварию. ДТП произошло в Центральном районе Тольятти около 09.00 20 ноября. 23-летний парень ехал на Ладе Калине по улице Кунеевской в сторону улицы Базовой.

— Он не выбрал безопасную дистанцию, не справился с управлением и врезался в троллейбус, — следует из оперативной сводки ГУ МВД России по Самарской области.

Троллейбус ехал в попутном направлении. Также в ДТП участвовал автомобиль ВАЗ-21093, который находился рядом с общественным транспортом. В троллейбусе в это время ехали шесть пассажиров, они не пострадали. А вот водитель Калины получил травмы, врачи назначили ему амбулаторное лечение.

А в Самаре утром 20 ноября пассажирский автобус съехал в кювет, два пассажира получили травмы.