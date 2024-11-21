В Тольятти легковушка врезалась в троллейбус с пассажирами

Троллейбус ехал в попутном направлении. Также в ДТП участвовал автомобиль ВАЗ-21093, который находился рядом с общественным транспортом. В троллейбусе в это время ехали шесть пассажиров, они не пострадали. А вот водитель Калины получил травмы, врачи назначили ему амбулаторное лечение.