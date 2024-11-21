В Ростовской области дотла сгорели гараж и машина

В Аксайском районе пожар вспыхнул 20 ноября в 14:00. Жители ощутили резкий запах дыма и, выйдя на улицу, заметили, что гараж соседа охвачен огнем. Из-за сильного ветра существовала угроза, что огонь может перекинуться на близлежащие здания.