В Ростовской области дотла сгорели гараж и машина

В Аксайском районе пожар вспыхнул 20 ноября в 14:00. Жители ощутили резкий запах дыма и, выйдя на улицу, заметили, что гараж соседа охвачен огнем. Из-за сильного ветра существовала угроза, что огонь может перекинуться на близлежащие здания.
На место происшествия выехали восемь сотрудников пожарной службы и две машины МЧС.
Гараж и автомобиль полностью сгорели. Остались лишь обугленные стены от строения, а от автомобиля — лишь груда расплавленного металла.
Как сообщило МЧС России по Аксайскому району, предварительной причиной возгорания стало наличие неисправностей в узлах и агрегатах автомобиля.