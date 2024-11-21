Педуниверситет покинул преподаватель, обвиняемый в хищении

По информации собеседников, также покинул должность завкафедры педагогики и психологии Борис Крузе. Господин Крузе, по их данным, был переведен на должность ведущего научного сотрудника. Он также был фигурантом дела о хищении средств вуза, заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении господина Колесникова. Дело Бориса Крузе было рассмотрено в особом порядке, он был приговорен к четырем годам лишения свободы условно.