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Педуниверситет покинул преподаватель, обвиняемый в хищении

Пермский государственный гуманитарно-педагогическом университет (ПГГПУ) покинул заведующий кафедрой методики преподавания иностранных языков профессор Константин Безукладников.

Согласно данным сайта университета, завкафедрой методики преподавания иностранных языков теперь числится профессор Маргарита Мосина. В пресс-службе ПГГПУ на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили.

Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, администрацией вуза принято решение не продлевать с ним контракт. Ранее господин Безукладников был обвинен в хищении денежных средств вместе с экс-ректором вуза Андрея Колесникова и преподавателем Борисом Крузе.

По информации собеседников, также покинул должность завкафедры педагогики и психологии Борис Крузе. Господин Крузе, по их данным, был переведен на должность ведущего научного сотрудника. Он также был фигурантом дела о хищении средств вуза, заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении господина Колесникова. Дело Бориса Крузе было рассмотрено в особом порядке, он был приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

Напомним, следствие считает, что господа Колесников, Крузе и Безукладников вместе с предпринимателем Анжеликой Отрадновой причастны к хищению около 25 млн руб. Эти деньги были заплачены ООО «Центр поддержки малого бизнеса» за организацию курсов и издание учебно-методических материалов. Сам бывший ректор вину категорически отрицает и убежден, что дело было сфабриковано.

образование