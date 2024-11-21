После трёх ДТП с пострадавшими детьми в Прикамье МВД обратилось к родителям

«Чтобы обезопасить ребёнка зимой, рекомендуется оснастить его одежду световозвращающими элементами. Это сделает маленького пешехода заметнее для водителей в темное время суток. Кроме того, стоит простроить безопасный маршрут из дома до школы или секции, который проходил бы по освещенным улицам, с минимальным количеством перекрестков и дорог с оживленным движением», — советуют в полиции.