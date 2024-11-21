После трёх ДТП с пострадавшими детьми в Прикамье МВД обратилось к родителям

Полиция обратилась к родителям детей после трёх ДТП с пострадавшими детьми, произошедшими за сутки в Пермском крае.
Региональное МВД напомнило, что в осенне-зимний период, когда на дорогах бывает скользко и темно, взрослым нужно пристальнее заботиться о безопасности несовершеннолетних. В полиции подчеркнули, что в этот период растёт число ДТП.
Только 20 ноября в Пермском крае произошло три ДТП, в которых пострадали дети. Одна из несовершеннолетних — 8-летняя девочка — погибла, переходя дорогу. Остальные двое получили травмы. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что одну из девочек автомобиль сбил возле ДКЖ.
В полиции подчёркивают, что снизить риск ДТП с детьми поможет соблюдение главных правил.
«Чтобы обезопасить ребёнка зимой, рекомендуется оснастить его одежду световозвращающими элементами. Это сделает маленького пешехода заметнее для водителей в темное время суток. Кроме того, стоит простроить безопасный маршрут из дома до школы или секции, который проходил бы по освещенным улицам, с минимальным количеством перекрестков и дорог с оживленным движением», — советуют в полиции.
В МВД по Пермскому краю также напоминают, что важно рассказывать детям о правилах дорожного движения, особенно — о том, как правильно переходить дорогу.