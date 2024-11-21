Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После трёх ДТП с пострадавшими детьми в Прикамье МВД обратилось к родителям

За сутки на дорогах в Прикамье один ребёнок погиб, ещё два — пострадали.

Источник: Аргументы и факты

Полиция обратилась к родителям детей после трёх ДТП с пострадавшими детьми, произошедшими за сутки в Пермском крае.

Региональное МВД напомнило, что в осенне-зимний период, когда на дорогах бывает скользко и темно, взрослым нужно пристальнее заботиться о безопасности несовершеннолетних. В полиции подчеркнули, что в этот период растёт число ДТП.

Только 20 ноября в Пермском крае произошло три ДТП, в которых пострадали дети. Одна из несовершеннолетних — 8-летняя девочка — погибла, переходя дорогу. Остальные двое получили травмы. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что одну из девочек автомобиль сбил возле ДКЖ.

В полиции подчёркивают, что снизить риск ДТП с детьми поможет соблюдение главных правил.

«Чтобы обезопасить ребёнка зимой, рекомендуется оснастить его одежду световозвращающими элементами. Это сделает маленького пешехода заметнее для водителей в темное время суток. Кроме того, стоит простроить безопасный маршрут из дома до школы или секции, который проходил бы по освещенным улицам, с минимальным количеством перекрестков и дорог с оживленным движением», — советуют в полиции.

В МВД по Пермскому краю также напоминают, что важно рассказывать детям о правилах дорожного движения, особенно — о том, как правильно переходить дорогу.