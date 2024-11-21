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В Волгограде контролеры троллейбуса выявили преступника из федерального розыска

Мужчина, поведение которого вызвало подозрение, ехал без билета на общественном транспорте.

Оказалось, что он причастен к более серьезным нарушениям.

20 ноября на остановке «Площадь Ленина» контролеры зашли в троллейбус, чтобы проверить оплату проезда. Один из пассажиров оказался безбилетником.

Мужчина уверял сотрудников муниципального предприятия, что якобы недавно приехал в Волгоград и не знал, как оплачивать проезд, но больше нарушать не будет, поскольку скоро уедет из города.

Поведение пассажира показалось контролерам странным, они сообщили о подозрительном госте Волгограда в правоохранительные органы. Оказалось, что безбилетник находился в федеральном розыске, его доставили в отдел полиции.

В городской администрации добавили, что это шестой похожий случай за 2 года.

«В 2023 году в ходе аналогичных рейдов были задержаны мужчина и женщина, находящиеся в розыске, еще три аналогичных случая произошли в феврале, июле и октябре текущего года», — сообщили в мэрии.