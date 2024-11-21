В Волгограде контролеры троллейбуса выявили преступника из федерального розыска

Оказалось, что он причастен к более серьезным нарушениям.
20 ноября на остановке «Площадь Ленина» контролеры зашли в троллейбус, чтобы проверить оплату проезда. Один из пассажиров оказался безбилетником.
Мужчина уверял сотрудников муниципального предприятия, что якобы недавно приехал в Волгоград и не знал, как оплачивать проезд, но больше нарушать не будет, поскольку скоро уедет из города.
Поведение пассажира показалось контролерам странным, они сообщили о подозрительном госте Волгограда в правоохранительные органы. Оказалось, что безбилетник находился в федеральном розыске, его доставили в отдел полиции.
В городской администрации добавили, что это шестой похожий случай за 2 года.
«В 2023 году в ходе аналогичных рейдов были задержаны мужчина и женщина, находящиеся в розыске, еще три аналогичных случая произошли в феврале, июле и октябре текущего года», — сообщили в мэрии.