Появились подробности об осужденных за вымогательство в Саратове криминальных авторитетах

В Саратовской области вынесли приговоры двум уголовникам, признанным виновными в вымогательстве денег у другого заключенного одной из исправительных колоний региона. Об этом сообщило издание Lenta.Ru.
Главную роль в процессе совершения преступления играл 43-летний Сергей Халатян. Еще в 2020 году мужчина получил статус положенца, то есть представителя вора в законе в исправительной колонии. Он регулировал неформальные взаимоотношения в криминальной среде, следил за соблюдением норм и правил преступного мира.
Сергей Халатян хорошо известен саратовским правоохранительным органам. Как пишет местный портал 164.ru, его посадили в колонию в 2018 году. Вместе с Аликом Халатяном он вымогал у бизнесмена 20 миллионов рублей, а также совершил поджог автомобиля Toyota Land Cruiser. В итоге преступников поймали, Сергею дали 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Другой осужденный, 44-летний Аслан-Гирей Беков, совершил преступление в Казахстане. Вместе с подельниками он пытал фермера и его супругу, женщина в итоге скончалась. Потом Беков приехал в Россию, в Ингушетию, где его задержали. Преступника приговорили к 19 годам лишения свободы еще в 2009 году. Халатян как положенец назначил Бекова смотрящим.
Во время отбывания наказания в исправительной колонии преступники вымогали деньги у другого заключенного. Мужчина передал преступникам 150 тысяч рублей, а затем еще 24 тысячи рублей, но это не спасло его от побоев со стороны криминальных авторитетов.
Несмотря на отказ признавать вину, суд приговорил Халатяна к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 150 тысяч рублей, а Беков получил 4 года и 1 месяц лишения свободы со штрафом в 50 тысяч рублей. Халатян отправится отбывать срок сначала в тюрьму на три года, а затем в колонию особого режима. Бекову предстоит сидеть в колонии строгого режима.