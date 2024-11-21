Появились подробности об осужденных за вымогательство в Саратове криминальных авторитетах

Несмотря на отказ признавать вину, суд приговорил Халатяна к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 150 тысяч рублей, а Беков получил 4 года и 1 месяц лишения свободы со штрафом в 50 тысяч рублей. Халатян отправится отбывать срок сначала в тюрьму на три года, а затем в колонию особого режима. Бекову предстоит сидеть в колонии строгого режима.