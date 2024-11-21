В Башкирии слесарь умер на рабочем месте

Гострудинспекция в судебном порядке добилась, чтобы гибель признали связанной с производством. Теперь семья мужчины получит гарантированные выплаты.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 26 декабря 2023 года слесарю-ремонтнику внезапно стало плохо. Лежащим на снегу сего увидел коллега. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина скончался от хронической ишемической болезни сердца.
Уже позже выяснилось, что в апреле погибший прошел медосмотр. Врачи выявили проблемы с сердцем, требующие длительного лечения. Несмотря на то, что окончательного заключения докторов горбольницы не было, врачебная комиссия подведомственного предприятию санатория «Берёзка» противопоказаний к работе не выявила, выдав в мае, когда мужчина ещё проходил обследование, соответствующее заключение. С июля по ноябрь 2023 года стерлитамаковец находился на длительном лечении, 1 декабря получил третью группу инвалидности. Брал отпуск без сохранения зарплаты, а 12 декабря, за две недели до смерти, вышел на работу.
По позиции Верховного суда РФ, в зависимости от конкретных обстоятельств несчастный случай со смертельным исходом может быть квалифицирован комиссией как связанный с производством, несмотря на то, что причиной смерти пострадавшего в заключении медорганизации указано общее заболевание. Поэтому Гострудинспекция по результатам расследования признала несчастный случай производственным.
Отделение Социального фонда по РБ, который выплачивает единовременную страховую выплату в случае смерти работника на производстве (в настоящее время её размер составляет два миллиона рублей), не согласился, обратился с иском в Советский районный суд Уфы, который его не удовлетворил. Верховный суд Башкирии, куда подавалась апелляция, в итоге также поддержал позицию надзорного ведомства.
«Таким образом, уже в очередной раз признание нами “естественной” смерти на рабочем месте связанной с производством подкреплено судебным решением, — комментирует заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова. — Хотя в ситуации, когда работник внезапно скончался во время выполнения своих трудовых обязанностей, конечно, нет ничего естественного, и виновные лица должны нести за это ответственность. В данном случае — за то, что допустили сотрудника, имеющего медицинские противопоказания, к работе. А семья скончавшегося на рабочем месте сотрудника вправе претендовать на получение страховой выплаты, положенной в случае гибели на производстве».