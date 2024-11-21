В Башкирии слесарь умер на рабочем месте

«Таким образом, уже в очередной раз признание нами “естественной” смерти на рабочем месте связанной с производством подкреплено судебным решением, — комментирует заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова. — Хотя в ситуации, когда работник внезапно скончался во время выполнения своих трудовых обязанностей, конечно, нет ничего естественного, и виновные лица должны нести за это ответственность. В данном случае — за то, что допустили сотрудника, имеющего медицинские противопоказания, к работе. А семья скончавшегося на рабочем месте сотрудника вправе претендовать на получение страховой выплаты, положенной в случае гибели на производстве».