Вандалы подожгли шалаш Ленина в музее в Петербурге

В музее «Шалаш В. И. Ленина» в Петербурге произошла непредвиденная ситуация. Ранним утром 21 ноября на месте одного из главных объектов музея — соломенного шалаша — осталось лишь пепелище. Об этом очевидцы написали в группе «Наш город — Сестрорецк» в соцсети «ВКонтакте».
— Печальная новость. Шалаш Ленина сгорел этой ночью, — подписал фотографию автор поста.
И пока одни местные жители в соцсетях негодуют над тем, что кто-то поджег шалаш, другие говорят, что его сжигают каждый год якобы сами работники. Мол это такая традиция. SPB.KP.RU решил обратиться за комментарием в сам музей. Там рассказали, что к случившемуся причастны вандалы.
— Вандалы какие-то спалили. Это непредвиденная ситуация. На месте работает полиция и пожарные, — сообщили в музее.
Добавим, что музей открыли в 1928 году как памятное место, где Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались от Временного правительства. Одним из их укрытий как раз был соломенный шалаш. Конечно, на территории комплекса находился не тот шалаш, в котором прятались Ленин и Зиновьев, а его макет.