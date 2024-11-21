Вандалы подожгли шалаш Ленина в музее в Петербурге

И пока одни местные жители в соцсетях негодуют над тем, что кто-то поджег шалаш, другие говорят, что его сжигают каждый год якобы сами работники. Мол это такая традиция. SPB.KP.RU решил обратиться за комментарием в сам музей. Там рассказали, что к случившемуся причастны вандалы.