«РИА Новости» узнало о деле против математика Вербицкого

Также математик усомнился в официальной версии теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. Обвиняемыми по делу проходят четверо граждан Таджикистана, они находятся под стражей. Всего арестовано по этому делу более 20 человек.