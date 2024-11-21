«РИА Новости» узнало о деле против математика Вербицкого

Против математика Михаила Вербицкого (также известен как блогер Misha Verbitsky) в России возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, сообщили «РИА Новости» в силовых структурах.
«В отношении Михаила Вербицкого, 1969 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас Вербицкий находится за границей.
Математик выступал с критикой военной операции России на Украине и подписал открытое письмо ученых против военных действий. Он подписал его как сотрудник Национального института чистой и прикладной математики Бразилии (IMPA). Вербицкий долгое время преподавал на математическом факультете Высшей школы экономики (ВШЭ).
В 2005 году после блокировки его аккаунта на платформе LiveJournal Вербицкий создал аналог площадки LJ.Rossia (с 2013 года заблокирован Роскомнадзором). Там он ведет блог, где в том числе критически высказывался о военной операции на Украине и России.
Также математик усомнился в официальной версии теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. Обвиняемыми по делу проходят четверо граждан Таджикистана, они находятся под стражей. Всего арестовано по этому делу более 20 человек.