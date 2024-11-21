В Анапе охранник нашел портмоне и потратил с чужой карты 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
23-летний житель работал охранников в кафе. Возле заведения молодой человек нашел чужое портмоне. В нем лежала банковская карта. Но вместо поисков владельца парень решил потратить деньги.
Молодой человек заказал товары на маркетплейсе. Сумма превысила 100 тысяч рублей. Но долго пользоваться ими не смог. Полицейские задержали парня на одной из улиц города.
«Возбуждено уголовное дело, подозреваемый может лишиться свободы на пять лет по ч. 2 ст. 158 УК РФ “Кража”», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.