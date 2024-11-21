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17 человек спасли огнеборцы на пожаре в малосемейке Хабаровска

В Хабаровске пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме коридорного типа на улице Хабаровская.

В Хабаровске пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме коридорного типа на улице Хабаровская. Сообщение о пожаре поступило в два часа дня, сообщает пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю.

По прибытии специалистов выяснилось, что горит комната на третьем этаже. Пожарные оперативно принялись искать и эвакуировать людей, а также разбираться с возгоранием.

Спустя час пожар был полностью ликвидирован. Огонь повредил комнату площадью 15 квадратных метров.

Огнеборцы спасли 17 человек с верхних этажей задымлённого подъезда с помощью спасательных устройств, ещё 10 человек были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет.

На месте работали восемь единиц техники и 30 человек личного состава. Сотрудники государственного пожарного надзора начали проверку для установления причин возгорания.

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