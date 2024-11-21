Под Петербургом подожгли шалаш Ленина

В музее «Шалаш В. И. Ленина» изданию сообщили, что сгорел соломенный шалаш, который стоит на территории музея. Это копия шалаша, в котором прятались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев летом 1917 года от ордера на арест, который выдало Временное правительство.