Под Петербургом подожгли шалаш Ленина

«Шалаш действительно подпалили ночью. Сейчас разбираемся», — заявила изданию 78.ru директор музея Наталья Коваленко.
В музее «Шалаш В. И. Ленина» изданию сообщили, что сгорел соломенный шалаш, который стоит на территории музея. Это копия шалаша, в котором прятались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев летом 1917 года от ордера на арест, который выдало Временное правительство.
«В настоящее время соответствующими службами проводится оценка произошедшему событию», — сообщила РБК Наталья Коваленко.
Рядом находится также каменный памятник «Шалаш», который построили в 1928 году. Он в порядке, заявили в музее.