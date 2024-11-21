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Под Петербургом подожгли шалаш Ленина

В городе Сестрорецке в Петербурге сгорел шалаш Ленина. Об этом сообщает 78.ru.

Источник: sestroretskspb / VK

«Шалаш действительно подпалили ночью. Сейчас разбираемся», — заявила изданию 78.ru директор музея Наталья Коваленко.

В музее «Шалаш В. И. Ленина» изданию сообщили, что сгорел соломенный шалаш, который стоит на территории музея. Это копия шалаша, в котором прятались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев летом 1917 года от ордера на арест, который выдало Временное правительство.

«В настоящее время соответствующими службами проводится оценка произошедшему событию», — сообщила РБК Наталья Коваленко.

Рядом находится также каменный памятник «Шалаш», который построили в 1928 году. Он в порядке, заявили в музее.

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