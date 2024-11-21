Глава Еврокомиссии спасла человека и уехала на черном «Мерседесе»

Глава Еврокомиссии изучала медицину в Высшей медицинской школе Ганновера, где в 1991 году получила докторскую степень. Для врачей в подобных ситуациях нет иного выбора, кроме как помочь человеку. По данным издания, это не первый раз, когда фон дер Ляйен спасает человека на борту самолета.