Житель Иркутска заплатит штраф за прослушку знакомых специальными устройствами

В Иркутске 51-летний мужчина заплатит штраф за то, что подглядывал и подслушивал знакомых. Кстати, все происходило в его квартире. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и Следкоме. Известно, что сибиряк занимался этим с февраля 2022 по декабрь 2023 года.
— Подсудимый приобрел в интернет-магазинах мини-камеру, зажигалку, шариковую ручку и портативное зарядное устройство, оборудованные возможностями скрытого наблюдения. Данные устройства мужчина размещал у себя дома и негласно получал видео и аудиоинформацию о своих знакомых, приходящих к нему в гости, — поделились в СУ СКР Иркутской области.
Интересно, что мужчина сначала признал вину, но уже на суде отказался давать показания. В итоге ему назначили штраф 15 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дело о мошенничестве завели на управляющую компанию в Ленинском округе Иркутска. Жители платили за услуги, а организация не переводила деньги поставщикам.