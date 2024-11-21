Житель Иркутска заплатит штраф за прослушку знакомых специальными устройствами

В Иркутске 51-летний мужчина заплатит штраф за то, что подглядывал и подслушивал знакомых. Кстати, все происходило в его квартире. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и Следкоме. Известно, что сибиряк занимался этим с февраля 2022 по декабрь 2023 года.