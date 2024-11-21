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Житель Иркутска заплатит штраф за прослушку знакомых специальными устройствами

Мужчина купил несколько прослушивающих устройств в интернете.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 51-летний мужчина заплатит штраф за то, что подглядывал и подслушивал знакомых. Кстати, все происходило в его квартире. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и Следкоме. Известно, что сибиряк занимался этим с февраля 2022 по декабрь 2023 года.

— Подсудимый приобрел в интернет-магазинах мини-камеру, зажигалку, шариковую ручку и портативное зарядное устройство, оборудованные возможностями скрытого наблюдения. Данные устройства мужчина размещал у себя дома и негласно получал видео и аудиоинформацию о своих знакомых, приходящих к нему в гости, — поделились в СУ СКР Иркутской области.

Интересно, что мужчина сначала признал вину, но уже на суде отказался давать показания. В итоге ему назначили штраф 15 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что дело о мошенничестве завели на управляющую компанию в Ленинском округе Иркутска. Жители платили за услуги, а организация не переводила деньги поставщикам.