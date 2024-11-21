Воронежский полицейский задержан по подозрению во взяточничестве

Следственный комитет Воронежской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника одного из территориальных отделов полиции Воронежа по статье 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемый, заместитель начальника отдела полиции № 4, подозревается в систематическом получении взяток через посредника с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года.