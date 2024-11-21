Воронежский полицейский задержан по подозрению во взяточничестве

Воронежский полицейский был арестован по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Следственный комитет Воронежской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника одного из территориальных отделов полиции Воронежа по статье 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемый, заместитель начальника отдела полиции № 4, подозревается в систематическом получении взяток через посредника с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года.
Взятки, по версии следствия, поступали за непривлечение к ответственности предпринимателя, работавшего без лицензии и без регистрации.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.
«В случае подтверждения вины, полицейский будет уволен и привлечен к уголовной ответственности, а его руководители — к дисциплинарной», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.