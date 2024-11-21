Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский полицейский задержан по подозрению во взяточничестве

Идет следствие.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежский полицейский был арестован по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следственный комитет Воронежской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника одного из территориальных отделов полиции Воронежа по статье 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемый, заместитель начальника отдела полиции № 4, подозревается в систематическом получении взяток через посредника с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года.

Взятки, по версии следствия, поступали за непривлечение к ответственности предпринимателя, работавшего без лицензии и без регистрации.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

«В случае подтверждения вины, полицейский будет уволен и привлечен к уголовной ответственности, а его руководители — к дисциплинарной», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

СК