«Это абсолютно домашний ребенок»: 17-летняя девушка из Челябинской области при странных обстоятельствах сбежала в Пермь

В редакцию «КП-Пермь» с просьбой о помощи обратились знакомые 17-летней Анастасии Токаревой из города Аша Челябинской области. Они рассказали, что два дня назад Настя, никому ничего не сказав, уехала в Пермь. Сотовый она не берет, на сообщение друзей и родителей в соцсетях отвечает молчанием, а некоторых — блокирует.
Мы поговорили с родителями Насти. Они рассказали, что она — абсолютно домашний ребенок, раньше никогда не сбегала, и такое поведение вызывает у них серьезные опасения.
— 19 ноября в 19:30 она уехала от нас в Уфу на автобусе, в промежуток времени с 21:30 до 23:00 она заказала билеты уже на автобус до Перми, так нам сказали полицейские, но сейчас появилась информация, что до Перми она могла поехать на поезде. В любом случае маршрут стоит до Перми, и он, маршрут, как будто был продуман заранее, — говорит отец Анастасии.
Мама Насти опасается, что неизвестные в соцсетях могли заставить ее дочь ехать в Пермь. Зачем, она не знает, но мысли на этот счет у нее самые неприятные. Также родители добавляют, что ни в Перми, ни в Пермском крае у Анастасии нет ни друзей, ни знакомых.
Приметы
Рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие. Была одета в бежевый плащ, черные джинсы, белые кроссовки.
Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении Анастасии, просят сообщать по телефону: