«Это абсолютно домашний ребенок»: 17-летняя девушка из Челябинской области при странных обстоятельствах сбежала в Пермь

— 19 ноября в 19:30 она уехала от нас в Уфу на автобусе, в промежуток времени с 21:30 до 23:00 она заказала билеты уже на автобус до Перми, так нам сказали полицейские, но сейчас появилась информация, что до Перми она могла поехать на поезде. В любом случае маршрут стоит до Перми, и он, маршрут, как будто был продуман заранее, — говорит отец Анастасии.