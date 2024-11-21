Около 1,5 кг насвая изъяли правоохранители у жителя Мозыря

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Мозырского РОВД на одной из улиц райцентра задержали 33-летнего местного жителя.



При себе у мужчины было 45 зип-пакетов с насваем. Общий вес содержимого — 1465 г.



В отношении мужчины начат административный процесс по ч.2 ст. 17.6 КоАП. Ранее мозырянин неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные преступления.