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Около 1,5 кг насвая изъяли правоохранители у жителя Мозыря

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. У жителя Мозыря изъяли почти 1,5 кг насвая — некурительного табачного изделия, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Мозырского РОВД на одной из улиц райцентра задержали 33-летнего местного жителя.

При себе у мужчины было 45 зип-пакетов с насваем. Общий вес содержимого — 1465 г.

В отношении мужчины начат административный процесс по ч.2 ст. 17.6 КоАП. Ранее мозырянин неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные преступления.