Льдину с рыбаками оторвало от берега реки в Бурятии

Инцидент произошел на реке Уда вблизи торгового центра «Пионер», очевидцы заметили, как от берега откололась льдина, на которой находились двое мужчин. Горожане обратились в экстренные службы, на место выехали спасатели.
Однако рыбаки отказались от эвакуации на берег, сообщив, что им удалось добраться до острова на середине реки. В медицинской помощи мужчины не нуждаются.
До этого сообщалось, что в Челябинской области два десятка рыбаков оказались отрезаны от суши, мужчины рыбачили на озере Куракли-Маян. Сотрудники регионального МЧС на лодках спасли 17 человек, еще шестерых рыбаков позднее нашли на незаметных с берега камышовых участках.