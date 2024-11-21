Льдину с рыбаками оторвало от берега реки в Бурятии

До этого сообщалось, что в Челябинской области два десятка рыбаков оказались отрезаны от суши, мужчины рыбачили на озере Куракли-Маян. Сотрудники регионального МЧС на лодках спасли 17 человек, еще шестерых рыбаков позднее нашли на незаметных с берега камышовых участках.