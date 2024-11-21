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В Магнитогорске трамвай переехал пенсионерку, вагоновожатая узнала об этом только через час

В Магнитогорске (Челябинская область) трамвай переехал пенсионерку — вагоновожатая узнала об этом только через час, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 21 ноября.

Известно, что управляла трамваем женщина, стаж которой составляет 24 года. За все время ни разу не привлекалась за нарушения ПДД.

Трамвай «КТМ 5М3» следовал по маршруту № 1 по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Грязнова в сторону улицы Дружбы.

В районе дома 107 по проспекту Карла Маркса, по предварительным данным, при повороте направо, вагоноважатая совершила наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.

«В результате 71-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в отделение реанимации. Водитель трамвая, не почувствовав наезда, оставила место ДТП, в течение часа установлена сотрудниками полиции», — говорят в городской Госавтоинспекции.

Проводится доследственная проверка.