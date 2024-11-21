Семейная пара отправилась за грибами и заблудилась в лесу Борисовского района

Спасателям 20 ноября в 20.55 поступила информация о том, что мужчина и его супруга заблудились в лесу недалеко от деревни Слободка. Днем семейная пара отправилась за грибами на автомобиле. Однако их машина сломалась. Они решили продолжить путь пешком через лес. Спустя несколько часов поняли, что не могут найти дорогу к дому.



Работники МЧС ночью 21 ноября нашли потерявшихся и вывели из лесного массива. Медицинская помощь им не понадобилась.



Также 20 ноября продолжались поиски потерявшейся днем ранее в лесу возле деревни Иваничи Червенского района пенсионерки. В 13.47 потерявшаяся женщина была спасена населением. В медицинской помощи она не нуждалась.