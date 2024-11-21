Появились подробности о нападении тигра на человека в Хабаровском крае

В Хабаровском крае мужчина стал жертвой нападения тигра. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию от Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По словам представителя ГУ МВД по Хабаровскому краю Ирины Щеголевой, происшествие произошло в 20 километрах от поселка Солонцовый в районе имени Лазо. Лесозаготовители остановили свой автомобиль, чтобы надеть на колеса цепи, поскольку дорога оказалась скользкой.
Когда водитель вышел из автомобиля, на него, по словам напарника, напал тигр и утащил его в лес. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и охотничьего надзора. Вскоре в лесу нашли тело мужчины со следами нападения дикого животного. Но пока неизвестно, действительно ли его загрыз именно тигр, или же он мог стать жертвой другого зверя.
Напомним, что это уже не первое нападение тигров на людей в Хабаровском крае. В мае 2024 года жертвой нападения животного в поселке Сукпай стала женщина. Тигр искусал ей руку, она скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.
Местные жители, как пишет «Комсомольская правда», сообщали о многочисленных случаях нападения тигров на собак в населенных пунктах региона, в том числе в поселках Корфовский, Князе-Волконское, Чернолесье. Хищники утаскивали домашних животных в лес или убивали их непосредственно на территории поселков.