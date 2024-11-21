Появились подробности о нападении тигра на человека в Хабаровском крае

Когда водитель вышел из автомобиля, на него, по словам напарника, напал тигр и утащил его в лес. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и охотничьего надзора. Вскоре в лесу нашли тело мужчины со следами нападения дикого животного. Но пока неизвестно, действительно ли его загрыз именно тигр, или же он мог стать жертвой другого зверя.