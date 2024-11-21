Задержан мужчина, который расстрелял двух охотников в подмосковном Талдомском лесу

18 ноября Мельцер убил 40-летнего Максима К. и ранил 42-летнего Виктора И., которые также охотились в лесу близ города Талдом Московской области. После госпитализации пострадавший рассказал полицейским, что не видел стрелка. Только слышал, как его товарищ закричал от боли и упал. Затем он сам почувствовал боль — дробь попала в ногу.