Трентон
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержан мужчина, который расстрелял двух охотников в подмосковном Талдомском лесу

По нашей информации, это 41-летний Роман Мельцер.

С его слов, стрелял не по людям, а по кустам.

Во время обысков в его доме нашли несколько ружей, патроны, камуфляжную одежду и другие милитари атрибуты. Сейчас с ним работают следователи. Подмосковный СК завёл на Романа уголовное дело по статье «Убийство».

18 ноября Мельцер убил 40-летнего Максима К. и ранил 42-летнего Виктора И., которые также охотились в лесу близ города Талдом Московской области. После госпитализации пострадавший рассказал полицейским, что не видел стрелка. Только слышал, как его товарищ закричал от боли и упал. Затем он сам почувствовал боль — дробь попала в ногу.

СК