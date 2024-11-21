В Иркутске прокуратура начала проверку из-за избиения 15-летней школьницы в Свердловском районе. Драка между подростками произошла в микрорайоне Синюшина гора 15 ноября, но в сети видео зверства попало спустя пять дней. Известно, что драка произошла среди участниц в возрасте 13 и 15 лет.