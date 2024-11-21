В Иркутске прокуратура начала проверку из-за избиения 15-летней школьницы в Свердловском районе. Драка между подростками произошла в микрорайоне Синюшина гора 15 ноября, но в сети видео зверства попало спустя пять дней. Известно, что драка произошла среди участниц в возрасте 13 и 15 лет.
— Надзорное ведомство оценит исполнение органами системы профилактики законодательства о защите прав детей, а также в сфере предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — поделились в прокуратуре Иркутской области.
Вдобавок надзорное ведомство взяло на контроль результаты проверки полиции и Следкома. Кстати, участники конфликта уже известны и с ними работают правоохранители.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что корреспонденту «Комсомолки» удалось связаться с мамой пострадавшей девушки. Оказывается, школьнице после конфликта потребовалась помощь врачей.