Детский омбудсмен Приангарья прокомментировала случай с дракой школьниц

Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева прокомментировала ситуацию с дракой школьниц, которая произошла в Иркутске. Ранее сообщалось, что полицейские, узнавшие о попавшем на видео конфликте девочек-подростков из соцсетей, проводят проверку.
«Пострадала девятиклассница — её избили девочки в возрасте 13 и 15 лет, снимая унижения на телефон, — говорит Татьяна Афанасьева. — Мама обратилась в больницу, пострадавшей оказали помощь — благо серьёзных травм она не получила. Планируем связаться с матерью и предложить девочке психологическую помощь. Жестокость школьниц поражает — необходимо установить причины такого поведения».
Поскольку участницы конфликта младше 18 лет, ситуацию рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних. Скорее всего, говорит детский омбудсмен, их поставят на профилактический учёт.