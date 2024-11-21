Детский омбудсмен Приангарья прокомментировала случай с дракой школьниц

«Пострадала девятиклассница — её избили девочки в возрасте 13 и 15 лет, снимая унижения на телефон, — говорит Татьяна Афанасьева. — Мама обратилась в больницу, пострадавшей оказали помощь — благо серьёзных травм она не получила. Планируем связаться с матерью и предложить девочке психологическую помощь. Жестокость школьниц поражает — необходимо установить причины такого поведения».