Взял деньги и исчез: во Владивостоке представителя китайской компании обвинили в краже 6,5 миллионов рублей и паспортов коллег

Трое сотрудников китайской компании прибыли во Владивосток с деловой миссией для переговоров о поставке угля. Юй Хайфэнь, говоривший по-русски лучше всех, убедил коллег в успешности сделки и попросил передать ему деньги на уголь и паспорта. Взяв с собой 6,5 миллионов рублей и важные документы, китаец исчез. Его коллега обратился в полицию Владивостока, и начались поиски. Китайские коллеги также подключились к расследованию, но пропавший словно растворился в воздухе.