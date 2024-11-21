Взял деньги и исчез: во Владивостоке представителя китайской компании обвинили в краже 6,5 миллионов рублей и паспортов коллег

Новости о кражах крупных сумм денег часто появляются в СМИ, но случаи с участием иностранных гостей редки. Представитель китайской компании «Чжонзинь Шэнмао» обвинил своего соотечественника в краже 6,5 миллионов рублей и паспортов коллег. Об этом сообщила «Комсомольская правда — Дальний Восток», ссылаясь на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
Трое сотрудников китайской компании прибыли во Владивосток с деловой миссией для переговоров о поставке угля. Юй Хайфэнь, говоривший по-русски лучше всех, убедил коллег в успешности сделки и попросил передать ему деньги на уголь и паспорта. Взяв с собой 6,5 миллионов рублей и важные документы, китаец исчез. Его коллега обратился в полицию Владивостока, и начались поиски. Китайские коллеги также подключились к расследованию, но пропавший словно растворился в воздухе.
В медиа и соцсетях распространилась информация о краже крупной суммы, но полиция дала другой комментарий. Через неделю представитель компании вернулся и написал повторное заявление. В новом обращении он сообщил, что разобрался с коллегой и больше не имеет претензий. Проверку информации о пропаже денег он также попросил остановить.
Что на самом деле произошло между китайскими коллегами, остается загадкой. Остается надеяться, что они все же купили уголь и благополучно вернулись на родину. Ранее «КП» сообщала о пяти фермерах в Приморье, присвоивших 90 миллионов рублей грантовых средств.